Обширный пожар в ангаре деревообрабатывающего предприятия
Foto: LETA

В среду вечером произошел обширный пожар в ангаре деревообрабатывающего предприятия в Аллажской волости. Ликвидировать пожар удалось только в четверг утром, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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В 21:53 VUGD получила вызов в Аллажскую волость Сигулдского края, где горела крыша ангара на большой площади. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 20 человек.

Около двух часов ночи пожар площадью 1500 квадратных метров был локализован, а около семи часов утра потушен.

За прошедшие сутки VUGD получила 95 вызовов, в том числе 57 на пожары, из них 38 возгораний прошлогодней травы и два лесных пожара.

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