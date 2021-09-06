Обстановка на границе: за сутки пограничники не пропустили из Беларуси 24 нелегалов
Foto: Saeimas administrācija

Пограничники за сутки предотвратили попытки 24 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. В целом с 10 августа предотвращены попытки 954 человек пересечь государственную границу.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 лицам по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года были 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа до 10 ноября объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Снова в школу!
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии