Обвал крыши дома в Болдерае: жильцы по-прежнему не могут попасть в свои квартиры

Вечером 29 ноября в многоквартирном доме, который находится на улице Стурманю 3, в Болдерае, на пятом частично обвалилась крыша. Почти целую неделю жильцы одного из подъездов не могут попасть в свои квартиры. Оперативные службы попросили их покинуть свои квартиры, а жители даже не смогли взять с собой самое необходимое — деньги, документы, теплые вещи. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

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Жильцам приходится ночевать у соседей, родственников, на работе, а кому-то приходится даже спать в машине. Как подчеркивает Rus.LSM.lv, жильцы каждый день собираются под окнами своего дома в надежде попасть в свои квартиры.

У 75-летнего Николая остались внутри лекарства и еда, закупленная к праздникам, электричество во всем подъезде выключено и продукты в холодильниках теперь испортятся, переживает Николай. У мужчины нет денег на новые лекарства, а уже купленные медикаменты он забрать не может. Другая жительница аварийного дома Мария в день происшествия вышла из дома в легком пальто, в котором ходит уже неделю.

В свою очередь, у жильца Михаила жена сына должна родить двойняшек в ближайшие недели — в квартире остались купленные для детей вещи.

Жильцы обратились в полицию, но им сказали, что стражи порядка такие вопросы не решают.

"Получается самая натуральная бюрократия, нас отфутболивают. Идите туда, идите к тому — можно бесконечно ходить по кругу", — заявил Михаил.

В свою очередь, одна жительница дома не могла забрать своего кота, пишет портал Chayka.lv. Женщина сразу не смогла забрать кота, поскольку "все произошло спонтанно". У нее дома пожилой человек и ребенок, которых нужно было эвакуировать в первую очередь.

"Мама в тот же день возвращалась домой и пыталась найти кота, чтобы забрать его. В итоге впустили ее только в сопровождении пожарного на непродолжительное время. Видимо, от испуга кот где-то забился так, что мама не смогла его найти, а время было ограничено. Все, что она смогла сделать, это насыпать корм и налить воды, чтобы животное не погибло от голода и жажды", — рассказала хозяйка кота Арчи.

В итоге после звонков в полицию и Службы спасения, кота удалось вызволить из квартиры — приехали сотрудники Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) и достали животное.

Как сообщил Rus.LSM.lv представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис, у полиции есть приказ дежурить возле дома на улице Стурманю 3, но нет приказа сопровождать жильцов опечатанного подъезда по квартирам, чтобы они могли взять свои вещи.

По его словам, в аварийный дом не заходит даже инспектор Стройуправы, пока не получены результаты экспертизы.

"Что касается размещения, чтобы подать заявку на временное поселение в служебной гостинице, нужно позвонить в полицию по номеру 110, сказать, что вы из дома на Стурманю 3, и вас поселят в одну из служебных гостиниц, одна из них на Прушу 25, есть и другие", — заявил он.

RNP также не знает, когда люди могут попасть в свои квартиры, а расселением тех, кому теперь негде жить, занимается Рижская дума.

В свою очередь, представительница Департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице сообщила, что в распоряжении жилищного департамента нет свободных квартир на такие случаи. Есть жилой фонд, который предоставляется в экстренных ситуациях, например, пострадавшим при пожаре.

Встреча представителей Рижской думы и, возможно, социальных служб с жильцами должна состояться в понедельник, 5 декабря. Между тем, во вторник, 6 декабря, на заседании жилищного комитета Рижский думы будет обсуждаться в том числе и вопрос дома на Стурманю 3.