Обвиняемого в убийстве Романа Беззубова решили экстрадировать из России в Латвию

Прокуратура Москвы санкционировала экстрадицию в Латвию Ивана Агапытова (1967 г.р.), подозреваемого в убийстве футбольного агента Романа Беззубова. Об этом пишет Коммерсант.

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Защита Агапытова, как пишет Коммерсант, обращаясь к депутатам Госдумы, утверждает, что в "условиях враждебной политики" прибалтийской республики в отношении России и "ко всему русскоговорящему сообществу" оснований для выдачи разыскиваемого быть просто не должно.

Окончательное решение должен принять генпрокурор России Игорь Краснов. Сейчас Агапытов содержится в СИЗО №4 "Медведь".

Как сообщалось, 24 февраля в Москве были задержаны Иван Агапытов и Денис Коняшкин (1975 г.р.), подозреваемые в убийсте футбольного агента Романа Беззубова.

Убийство было совершено 14 апреля прошлого года в Риге, в микрорайоне Пурвциемс. Киллеры совершили нападение на ул. Г. Астрас, когда футбольный агент выезжал из дома. Преступники находились в автомобиле BMW X5 с тонированными стеклами. Они скрылись с места происшествия, а в ночь на 15 апреля принадлежащий им автомобиль BMW X5 нашли сожженным в лесном массиве Межапарка.