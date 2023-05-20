Обвиняемые по делу Бункуса впредь будут лично присутствовать на судебных заседаниях

Судья Рижского городского суда Сигита Долниеце удовлетворила ходатайства обвиняемых по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, в которых они просят дать им возможность лично участвовать в судебном процессе.

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Следующие судебные заседания назначены на 13 июня и 21 июня.

Полиция передала дело в прокуратуру в конце ноября прошлого года в отношении четырех человек — трех граждан Латвии и одного гражданина России. По делу проходят бизнесмены Александр Бабенко и Михаил Ульман. Одного из них обвиняют в подстрекательстве или заказе убийства, другого — в подстрекательстве и поддержке.

Обвинение организатору убийства, жителю Латвии, не предъявлено, поскольку он умер насильственной смертью. Это криминальный авторитет Геннадий Валягин, убитый в Риге год назад.

Обвинение также предъявлено лицу, которое произвело выстрелы, в результате которых Бункус погиб, — это Виктор Кривошей, гражданин России 1974 года рождения.

Все трое подсудимых участвовали в сегодняшнем судебном заседании дистанционно. Они обратились в суд с ходатайством о допуске их к личному участию в судебном заседании. По мнению защитников подсудимых, сегодняшнее судебное заседание является доказательством того, что дистанционное судебное разбирательство в этом процессе недостаточно качественное, подсудимым сложно разобраться и ориентироваться в судебном процессе.

Старший прокурор Армин Мейстер заявил, что все трое подсудимых могут участвовать в судебных заседаниях удаленно, так как их конвоирование связано с экономическими вопросами и вопросами безопасности.

Ульман и Бабенко жаловались на качество звука и на то, что предоставленный синхронный перевод на русский язык им не слышен.

Бабенко утверждал, что ему не известны права и обязанности обвиняемых в суде первой инстанции. Из материалов дела следует, что Бабенко получал информацию о своих правах и обязанностях на русском языке, но сам он заявил, что такого документа не видел.

Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года в Риге, в районе Лесного кладбища.