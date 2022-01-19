Обвиняемый в шпионаже в пользу России является гражданином Латвии, сообщили агентству LETA в прокуратуре. От более подробных комментариев там отказались, в том числе неизвестно, являлся ли обвиняемый должностным лицом.

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Министр обороны Артис Пабрикс также отказался комментировать, какой ущерб латвийскому сектору обороны был причинен в результате действий обвиняемого. В то же время министр похвалил Службу государственной безопасности (СГБ) и Службу военной разведки за сотрудничество в раскрытии этого случая.

На этой неделе прокуратура приняла решение призвать подозреваемого к уголовной ответственности по двум статьям - шпионаж, то есть незаконный сбор и передача информации по заданию иностранной разведывательной службы, а приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия без соответствующего разрешения. Обвиняемый по-прежнему находится под арестом.

Как сообщалось, Служба государственной безопасности (СГБ) совместно со Службой военной разведки и безопасности задержали двух человек, подозреваемых в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой и предоставлении ей секретной информации.

Задержание подозреваемых лиц был произведено еще в 2021 году в рамках двух уголовных процессов, которые были начаты в прошлом году по статье "шпионаж". Полученная СГБ информация свидетельствует о том, что лица встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ. Лица имеют статус подозреваемых и арестованы.

30 декабря 2021 года СГБ передала материалы дела в Прокуратуру с требованием начать уголовное преследование. Полученная СГБ информация свидетельствует о том, что лицо использовало полученные в ходе профессиональной деятельности контакты, с целью получить, обобщить, проанализировать и передавать российской военной разведке информацию о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях Национальных вооруженных сил, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории Латвии. В результате процессуальных действий получен значительный объем доказательств, в том числе документы и носители информации.

По второму уголовному делу лицо также подозревается в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, предоставлении информации, имеющей отношение к военным интересам России.