Объявлен розыск пропавшей без вести в Риге женщины

Участок Тейка Рижского регионального управления государственной полиции разыскивает пропавшую без вести Олимпиаду Зубере (1948 года рождения).

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Пожилая женщина ушла из лечебного учреждения в Риге на улице Гипократа и до сих пор не вернулась.

Приметы Олимпиады Зубере: рост - 170 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы, шрам на губе, сломан нос. Была одета в черные брюки, черную куртку с капюшоном и легкие спортивные туфли.

Полиция просит всех, кто видел указанную на фотографии женщину или знает ее возможное местонахождение, сообщить по телефону 67085942 или 110.