Объявлена в розыск пропавшая без вести рижанка

Зиемельский участок Рижского регионального отделения Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести рижанку Ренате Гудовску (1992 года рождения).

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30-летняя Ренате Гудовска покинула место жительства в Риге, на улице Миера, и до сих пор не вернулас, ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей жещины: рост 170 см, среднего телосложения, черные длинные волосы. На теле есть несколько татуировок, самое крупное тату - на спине. Обычно одевается в темную спортивную одежду и носит черные солнцезащитные очки.

Госполиция призывает всех, у кого есть какая-либо информация о возможном местонахождении женщины, звонить по номеру 110.