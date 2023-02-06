Объявленный в розыск подросток из Кенгарагса вернулся домой
Foto: LETA

Рижский участок "Кенгарагс" Рижского регионального управления Государственной полиции прекратил розыск Мартина Стабулниекса (2008 года рождения) - подросток найден и вернулся домой.

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3 февраля 14-летний мальчик покинул свое место жительства на улице Маскавас в Риге (микрорайон Кенгарагс). Утром 4 февраля подросток был объявлен в розыск.

6 февраля Госполиция сообщила о прекращении розыска. Мальчик вернулся домой. С ним все в порядке.

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