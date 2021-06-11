Обыск у депутата Адамсонса закончились после полуночи
Foto: LETA

Вчера весь день работники Государственной полиции и Службы государственной безопасности (СГБ) проводили обыск по месту жительства депутата Сейма Яниса Адамсонса (Согласие). По наблюдениям LTV оперативники покинули его дом после часа ночи 11 июня.

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Согласно информации LTV, обыск начался в четверг утром, сразу после решения Сейма выдать Адамсонса для обысков и ареста. Кроме того, работники правоохранительных органов были замечены в Сейме.

Ранее в СГБ сообщили, что расскажут подробности уголовного дела, возбужденного против политика, когда закончат неотложные оперативные действия.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) и председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис (СЗК) указали, что подозрения в отношении Адамсонса очень серьёзные. По данным LETA, речь идет о более чем 40 эпизодах шпионажа в пользу России.

Сам политик отрицает инкриминируемые ему преступления. Он сказал журналистам, что не имеет понятия в чем его подозревают.

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"Новое Единство" СГБ "Согласие" LTV Кришьянис Кариньш Марис Кучинскис Янис Адамсонс
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