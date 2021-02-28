Обыски на Центральном рынке: есть подозрения о подделке документов
Foto: LETA

В ходе расследования в рамках уголовного дела, начатого осенью 2019 о незаконной продаже сигарет на Центральном рынке, появились подозрения также о возможном сокрытии или подделке бухгалтерских документов.

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25 сентября 2019 года Государственная полиция начала уголовный процесс о незаконном хранении, перевозке и реализации табачных изделий организованной группой на территории Рижского Центрального рынка.

21 и 22 ноября в рамках борьбы с незаконным оборотом акцизных товаров было проведено 89 обысков на территории рынка и по другим адресам, в ходе которых было изъято 8210 единиц табака и примерно 11 литров алкоголя без латвийских акцизных марок. Также в ходе обысков были изъяты наличные, похожие на огнестрельное оружие предметы и боеприпасы, большое количество носителей данных и бухгалтерские документы, а также другие предметы, которые могут служит доказательствами.

На данный момент в рамках уголовного процесса 16 лиц имеют право на защиту, меры пресечения в отношении всех лиц отменены.

В ходе расследования были раскрыты и другие противозаконные действия, в связи с этим делу присвоена дополнительная квалификация, а именно по факту возможного сокрытия или подделки бухгалтерских документов.

Расследование продолжается. Полиции предстоит провести ряд процессуальных действий, чтобы признать изъятые в ходе обыска 38 535 евро нажитыми незаконным путем.

Передача Aizliegtais paņēmiens ранее выяснила, что контрабандные сигареты на территории рынка нелегально продавали как минимум в 10 пунктах. Одна точка в день продавала от 70 до 120 блоков сигарет, а в "хорошие дни" точка продала нелегальные сигареты на сумму более 2000 евро. Зарплата продавцов составляла примерно 2000 евро в месяц, а один из боссов точки зарабатывал 13 000 евро в месяц.

Как ранее сообщалось, Госполиция подозревает, что главная роль в незаконном обороте товаров на Центральном рынке принадлежит частной компании, которой сдана в аренду часть рынка. У полиции есть основания считать, что частная компания связана с криминальным миром и ведет организованную деятельность по незаконной торговле акцизными товарами.

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