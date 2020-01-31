Обыски в Rīgas namu pārvaldnieks могут быть связаны с фирмой Liftu alianse

В четверг Госполиция провела процессуальные действия в главном здании рижского муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks (РНП) на ул. Чака, 42, подтвердил представитель РНП Карлис Лейшкалнс.

Процессуальные действия в офисе продолжались всю ночь и завершились лишь утром 31 января. В ходе обыска были изъяты документы, которые, как заверил Лейшкалнс, не повлияют на работу муниципального предприятия.

Исполнительный директор Риги, держатель долей капитала РНП Юрис Радзевич подтвердил агентству LЕТА, что временный председатель правления РНП Эрнестс Саулитис информировал его о предусмотренных в РНП процессуальных действиях.

Представитель Госполиции Симона Гравите информировала, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) проводило в четверг процессуальные действия в Риге и Рижском регионе, но не уточнило, где.

Латвийское телевидение располагает информацией о том, что процессуальные действия могут быть связаны с неким предприятием, которое обслуживает лифты в многоквартирных домах, управляемых РНП. Возможно, вчера вечером обыски прошли и в офисе фирмы Liftu alianse.

По данным Firmas.lv, Liftu alianse принадлежит Игорю Бабкину. В 2018 году предприятие увеличило оборот на 20% до 1, 319 млн евро, а прибыль — на 92% до 1, 214 млн евро.

В прошлом году предприятия AО Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers обращались в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и в УБЭП с просьбой дать оценку конкурсу РНП на услуги обслуживания лифтов. Этим предприятиям было отказано в участии в процедуре закупок, и договор об обслуживании лифтов на два года стоимостью 8,3 млн евро достался Liftu alianse, которое Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers охарактеризовали как предприятие, не обладающее достаточными ресурсами для такого договора и имеющее в штате только 8 работников.