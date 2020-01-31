Обыски в Rīgas namu pārvaldnieks: задержан владелец фирмы Liftu alianse

В ходе расследования дела, в рамках которого с вечера 30 января до раннего утра 31 января проходил обыск в помещениях муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), задержан владелец фирмы Liftu alianse Игорь Бабкин. Как отмечает ЛТВ, бизнесмена задержали после обыска в РНП.

Всего в деле двое задержанных, но ни один из них не связан с муниципальным предприятием, сообщил начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Петерис Бауска. Он подтвердил, что обыски прошли и в помещениях предприятия Liftu alianse. Это предприятие обслуживает лифты в многоквартирных домах RNP.

Бауска рассказал, что уголовное дело возбуждено по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По его словам, речь идет о миллионах евро.

Полиция также связалась с иностранными партнерами и изучает следы преступления за пределами Латвии.

По данным Firmas.lv, Liftu alianse принадлежит Игорю Бабкину. В 2018 году предприятие увеличило оборот на 20% до 1, 319 млн евро, а прибыль — на 92% до 1, 214 млн евро.

В прошлом году предприятия AО Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers обращались в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и в УБЭП с просьбой дать оценку конкурсу РНП на услуги обслуживания лифтов. Этим предприятиям было отказано в участии в процедуре закупок, и договор об обслуживании лифтов на два года стоимостью 8,3 млн евро достался Liftu alianse, которое Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers охарактеризовали как предприятие, не обладающее достаточными ресурсами для такого договора и имеющее в штате только 8 работников.