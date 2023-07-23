Очередная авария на опасном перекрестке под Добеле - трое пострадавших

Вечером 22 июля на шоссе Добеле-Елгава возле Милтини столкнулись два автомобиля – BMW и Toyota. Пострадали трое человек, сообщает Delfi auto.

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Авария под Добеле случилась 22 июля в 18:47. На место происшествия прибыли три бригады скорой медицинской помощи, в том числе бригада врачей-специалистов.

В аварии около Добеле пострадали три человека — водители обоих автомобилей и пассажир BMW. Один человек с травмами легкой степени тяжести и двое человек с травмами средней степени доставлены в медицинское учреждение.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, выясняются точные причины ДТП.

По словам очевидцев, пересечение Милтинской дороги с шоссе Р97 плохо просматривается. Аварии здесь случаются довольно регулярно, так как при движении по шоссе почти никто не соблюдает ограничение скорости 70 км/ч.