Очередные жертвы "черной точки": в ДТП под Елгавой пострадали две женщины

В четверг в Озолниекском крае произошла авария, в результате которой пострадали и были доставлены в больницу двое пострадавших. Представители местного самоуправления призывают водителей и пешеходов быть внимательными на перекрестке шоссе А8 и ул. Бранку.

В полиции сообщили, что 2 января на этом перекрестке произошло очередное ДТП: столкнулись легковушка Audi A3 и грузовик DAF. С места происшествия госпитализированы пострадавшие. Обе женщины находятся в тяжелом состоянии, однако они стабильны и в сознании. У них констатированы травмы головы и переломы.

Этот перекресток нанесен на карту "черных точек" Латвии, поскольку там регулярно происходят аварии. Черной точкой считается место, где на протяжении одного километра в течение трех лет произошло не меньше восьми дорожно-транспортных происшествий (ДТП) или в ДТП погибли по меньшей мере три человека.