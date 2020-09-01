Один из самых дорогих Porsche в Европе врезался в BMW в Плявниеках (уточнено)
Foto: LETA

31 августа в Плявниеках произошла авария с участием одного из самых дорогих автомобилей Porsche Panamera в Европе. Вторая машина, BMW третьей серии, в результате аварии была "полностью уничтожена", сообщает передача Degpunktā.

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Авария произошла на перекрестке улиц Улброкас и Академика Мстислава Келдыша. Degpunktā отмечает, что причиной аварии могло стать дорожное покрытие, которое после дождя стало скользким: тормозной путь стал длиннее, а вероятность заноса выросла.

Водитель BMW, который находился на месте происшествия, отказался от комментариев.

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