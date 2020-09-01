Один из самых дорогих Porsche в Европе врезался в BMW в Плявниеках

Эксклюзивный Porsche Panamera, один из самых дорогих подобных автомобилей в Европе, въехал в бок BMW третьей серии. ДТП случилось вечером 31 августа в Плявниеках, сообщает передача Degpunktā.

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На перекрестке улиц Улброкас и Академика Мстислава Келдыша столкнулись две машины. Одна из них — Porsche Pamamera. Этот спортивный автомобиль был эксклюзивным и протюнингованным. Как отмечают журналисты Degpunktā, возможно, это был один из самых быстрых и дорогих автомобилей этой марки в Европе. Он врезался в бок BMW, которому было не меньше десяти лет.

Причиной аварии была скользкая из-за дождя дорога, на которой невозможно было быстро затормозить. По словам Ивара, знакомого владельца Porsche, BMW, поворачивая с улицы Келдыша, ехал слишком быстро, и выехал прямо перед другой машиной.

В аварии есть пострадавшие. Обстоятельства ДТП будут расследоваться.