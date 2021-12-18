Одурманенный подросток выбил стекла в двух автомобилях

По сообщению Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), в течение недели от жителей были получены заявления о том, что в машинах, припаркованных в Бауске на ул. Салату, выбиты стекла. Полиция начала уголовные процессы и вскоре задержала подозреваемого.

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В ЗРУП пояснили, что 12 декабря от рук вандала пострадал автомобиль Opel Astra, а 15 декабря — Volkswagen Golf. Проведя расследование, полиция вышла на след 16-летнего подростка, которого доставили в больницу, поскольку он находился в состоянии наркотического или психотропного опьянения. В настоящее время проводится химическо-токсикологическая экспертиза.

Известно, что ранее подросток не попадал в поле зрения органов правопорядка. Сейчас к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Следствие продолжается. За злоумышленную порчу чужого имущества хулигану может грозить до двух лет лишения свободы.