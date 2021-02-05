"Офицер армии США" лишил сердобольную женщину почти 20 000 евро
Foto: Reuters/Scanpix

Представившийся зарубежным эстонцем и офицером США мошенник лишил жительницу Эстонии почти 20 000 евро. По аналогичной схеме преступники действуют и в Латвии.

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Интернет-мошенник сообщил 67-летней женщине, что он находящийся в Афганистане зарубежный эстонец, офицер ВВС США по имени Дэвид. Мужчина попросил женщину перевести за него 26 000 евро следователям из ООН, чтобы ускорить его освобождение и позволить ему выйти на пенсию в Эстонии. В противном случае ему пришлось бы еще на год отправиться в Сирию.

Мужчина утверждал, что у него много денег и после возвращения в Эстонию он вернет женщине всю сумму с процентами. Пострадавшая перевела на счет мошенника в общей сложности 18 850 евро.

Полиция возбудила дело по статье о мошенничестве.

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LETA

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LETA
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