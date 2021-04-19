Огонь полностью уничтожил жилой дом: женщина живет в теплице

В ночь на 12 апреля в Вайнеде загорелся дом на ул. Кунгу. Изначально вспыхнула кровля, к моменту приезда спасателей огонь охватил почти весь дом (150 квадратных метров). Как отмечает "Курземес вардс", пожарные успели вынести газовый баллон. Всего на ликвидацию пожара потребовалось 4 часа: в Вайнеде нет своих пожарных.

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"Долго ехали. 20 минут имеют значение. Когда я звонила, горело только на кухне. Пока пожарные приехали, полыхало уже везде", — рассказывает хозяйка сгоревшего дома Ириса Короле, от верной гибели которую спасли собаки — они успели ее разбудить. У женщины во время пожара обгорело лицо.

Начальник коммунальной службы Вайнедского краевого самоуправления Эдгар Аудерс свозил вайнедчанку в Лиепаю, чтобы восстановить банковскую карточку, документы, а также купить предметы первой необходимости,включая питьевую воду.

"Вайнедское самоуправление выделило рабочих в помощь. Доставлена кровать, обещали привезти холодильник и газовую плиту. Из выделенного думой пособия в 400 евро я израсходовала половину, чтобы купить самое необходимое", — поясняет Ириса, добавляя, что живет в теплице. Уйти в другое место она не может, поскольку у нее четыре собаки и куры.

Пережившая пожар женщина оптимистично отметила, что теперь ведь становится все теплее. Гораздо хуже, если люди теряют кров накануне зимы. Дочь Ирисы живет в Вайнеде и позвала мать жить к себе. Однако женщина не хочет ее обременять, поскольку дочь сама живет в съемной квартире.

Ириса не осталась без средств к существованию, так как трудится в Вайнедском пансионате, но, работая на минималке, ничего лишнего не может себе позволить, поэтому "вся жизнь в кредит", чтобы что-то предпринять. Во время пожара сгорел приобретенный в кредит инкубатор и погибли птенцы перепелов.

Исполнительный директор Вайнедского краевого самоуправления Нормунд Павилс подтвердил, что в помощь Ирисе уже выделялись работники и будут направлены еще.

"На следующей неделе придет на помощь наш строительный рабочий, поможет укрепить пострадавшее здание. Он завершит начатые работы и будет трудиться здесь всю неделю. Самоуправление выделит также строительные материалы, чтобы отремонтировать гараж и оборудовать временное жилье", — рассказал он.

Если у вас есть желание оказать помощь Ирисе Короле, можно звонить по телефону 28 946472.