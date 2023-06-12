Ограбление инкассатора возле ТЦ Sāga: использованные машины признаны имуществом, полученным преступным путем

На прошлой неделе Рижский окружной суд признал имуществом, полученным преступным путем, два автомобиля, которые весной 2021 года использовались при дерзком ограблении между магазинами Ikea и Sāga на окраине Риги.

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Напомним, 8 апреля 2021 года трое преступников в черной одежде и черных масках напали на автомобиль, в котором находился мужчина, исполнявший функции инкассатора. Нападавшие выбили в машине стекла, распылили слезоточивый газ, а затем похитили из автомобиля ценности, а также крупную сумму денег. Общий ущерб составил 308 416 евро.

Следствие по этому делу продолжается. Установлено, что преступление было совершено группой лиц. В рамках расследования арест наложен на две машины. Одна — с помощью которой было совершено ограбление, вторая — которая также использовалась в ходе нападения.

Осенью прошлого года процесс об имуществе, полученном преступным путем, был выделен из упомянутого уголовного процесса в отдельное делопроизводство.

На прошлой неделе Рижский окружной суд постановил признать изъятые автомобили имуществом, полученным преступным путем. Также вынесено решение конфисковать их в пользу государства и перечислить вырученные средства в госбюджет.