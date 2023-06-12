Ограбление инкассатора возле ТЦ Sāga: использованные машины признаны имуществом, полученным преступным путем
Foto: PantherMedia/Scanpix

На прошлой неделе Рижский окружной суд признал имуществом, полученным преступным путем, два автомобиля, которые весной 2021 года использовались при дерзком ограблении между магазинами Ikea и Sāga на окраине Риги.

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Напомним, 8 апреля 2021 года трое преступников в черной одежде и черных масках напали на автомобиль, в котором находился мужчина, исполнявший функции инкассатора. Нападавшие выбили в машине стекла, распылили слезоточивый газ, а затем похитили из автомобиля ценности, а также крупную сумму денег. Общий ущерб составил 308 416 евро.

Следствие по этому делу продолжается. Установлено, что преступление было совершено группой лиц. В рамках расследования арест наложен на две машины. Одна — с помощью которой было совершено ограбление, вторая — которая также использовалась в ходе нападения.

Осенью прошлого года процесс об имуществе, полученном преступным путем, был выделен из упомянутого уголовного процесса в отдельное делопроизводство.

На прошлой неделе Рижский окружной суд постановил признать изъятые автомобили имуществом, полученным преступным путем. Также вынесено решение конфисковать их в пользу государства и перечислить вырученные средства в госбюджет.

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