Ограбление под Новый год: нападавшего задержали по "горячим" следам

В ночь на 31 декабря на пульт дежурного полиции поступило сообщение об ограблении в Ливани. По данному факту был начат уголовный процесс, а в скором времени органам правопорядка удалось задержать и возможного подозреваемого — местного жителя 1996 г.р.

По данным пресс-службы Латгальского регионального управления полиции, нападение произошло в 03.45, жертвой грабителя стал юноша 2001 г.р. Злоумышленник применил силу и отобрал у парня Iphone 6. Однако в скором времени мужчину задержали.

Известно, что подозреваемый не попадал в поле зрения полиции. Мобильный телефон возвращен законному владельцу. Следствие продолжается.