Ограбление в Кенгарагсе: вор пробрался в частный дом через окно

Государственная полиция задержала мужчину, который пробрался через окно частного дома в Риге и ограбил женщину. Об этом со ссылкой на полицию сообщает агентство LETA.

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Кража произошла вечером 16 июля в микрорайоне Кенгарагс. Вор пробрался через окно первого этажа частного дома. В комнате в это время находилась хозяйка дома — женщина пенсионного возраста. Преступник сорвал с ее шеи цепь, похитил ее сумку с деньгами и покинул дом.

Сразу же после происшествия жертва ограбления вызвала полицию.

На следующий день полиция установила личность предполагаемого виновника. 18 июля его задержали.

Подозреваемый 1980 года рождения ранее несколько раз наказывался за имущественные преступления, в том числе грабежи, а также преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Правоохранительные органы призывают позаботиться о безопасности жилья и ознакомиться с советами по безопасности на сайте, поддерживаемом государственной полицией manadrosiba.lv.