Ограбление в Зиепниеккалнсе: преступник напал на 87-летнюю женщину
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В минувшую среду в квартиру 87-летней жительницы Зиепниеккалнса позвонил незнакомец. Едва пенсионерка открыла двери, как незваный гость набросился на нее и вырвал из ушей серьги. Прибежавшие соседи вызвали скорую и полицию.

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В рамках начатого уголовного процесса в тот же день была задержана подозреваемая женщина 1987 г.р. и ее подельник 1983 г.р. Ранее они оба были судимы за имущественные преступления и преступления на почве оборота наркотиков. По предварительным данным, это были наводчики на квартиру жертвы.

В свою очередь, 10 марта при поддержке спецназа полиции удалось задержать и самого 39-летнего налетчика. Оказалось, что ранее он был уже 17 раз судим за ограбления и провел в местах лишения свободы семь лет.

Похищенные у пенсионерки серьги полиция нашла в ломбарде и уже вернула законной владелице. Следствие продолжается.

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