Ограбление возле Центрального рынка: у жертвы отобрали деньги и телефон

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 1 мая возле Рижского Центрального рынка произошел конфликт между мужчинами. После словесной перепалки один из них нанес своему оппоненту несколько ударов, повалил на землю, а затем забрал кошелек с 40 евро и мобильный телефон. Затем нападавший вместе со своей спутницей скрылись с места происшествия.

Пострадавший сумел дойти до Латгальского участка РРУП и сообщить о нападении. Стражи порядка просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили подозреваемого, а также его подругу, поскольку они оба ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка. Известно, что подозреваемый 1985 г.р. ранее был судим за кражи и преступления, связанные с нелегальным оборотом наркотиков, и недавно вышел из мест лишения свободы. В свою очередь, женщина ранее судима за ограбления и другие имущественные преступления.

В тот же день подозреваемых задержали, однако к женщине позже была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. У мужчины при проверке нашли и изъяли похищенные телефон. По делу начат уголовный процесс.