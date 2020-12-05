Охотник в Латгале случайно застрелил человека
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Жигурской волости Вилякского края во время охоты застрелен мужчина 1963 года рождения, подтвердила порталу Delfi представитель Госполиции Криста Андерсоне.

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Журнал Medības со ссылкой на главу Охотничьего отдела Государственной службы леса Валтера Лусиса сообщает, что пострадавший самовольно покинул охотничье место и передвигался вдоль стрелковой линии. Охотник, который выстрелил в него, не видел, кто идет, и стрелял по стрелковой линии в неясно видную цель. Пострадавший получил смертельное ранение.

Как подчеркивает журнал Medības, стрелять по неясно видной цели категорически запрещено.

Полиция продолжает выяснять детали случившегося, начат уголовный процесс.

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