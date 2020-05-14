Охрана эстонско-латвийской границы стоила почти 100 000 евро в неделю

В пятницу будет снят пограничный контроль на границе между Эстонией и Латвией. Создание необходимой для охраны границы инфраструктуры и ее поддержание в Эстонии обошлось в сотни тысяч евро, сообщает портал ERR.

По распоряжению правительства Эстонии 17 марта был восстановлен пограничный контроль на эстонско-латвийской границе. В результате договоренности между тремя балтийскими странами в пятницу контроль будет снят.

Во сколько налогоплательщикам обошлась почти двухмесячная охрана границы, в четверг точно сказать еще было нельзя, но еженедельные расходы в среднем составляли 93 000 евро, сообщил ERR руководитель отдела охраны границы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.

По состоянию на конец апреля (на тот момент временный контроль осуществлялся полтора месяца) расходы на контроль на границе протяженностью 350 км составили около 700 000 евро.

"Сюда помимо рабочих часов людей входят расходы на установку шлагбаумов работу необходимых для осуществления пограничного контроля систем и инфраструктуры. Когда необходимая инфраструктура для контроля на границе Эстонии и Латвии была создана, ее дальнейшее поддержание стоило примерно 93 000 евро в неделю", — уточнил Беличев.

К вышеупомянутым расходам добавятся расходы, связанные с открытием границ.

Полиция своими силами на южной границе справиться не могла, поэтому к охране были привлечены помощники полицейских, члены Кайтселийта и добровольцы.

"Так как на эстонско-российской границе существенно снизилось число пассажиров, то мы смогли привлечь к охране внутренней границы чиновников, обычно работающих на погранпунктах внешней границы. На южной границе круглосуточно дежурили 60 полицейских и столько же членов Кайтселийта, мобильные патрули, военно-воздушные силы и другие помощники", — перечислил Беличев.

С восстановлением пограничных проверок удалось поймать и обычных злоумышленников. Например, были обнаружены 168 ящиков, или 1,68 млн контрабандных сигарет, фургон с двумя тоннами контрабандного топлива и выявлены прочие правонарушения.

"Для расследования попыток незаконного пересечения сухопутной границы между Эстонией и Латвией после объявления чрезвычайного положения было возбуждено около 20 дел", — рассказал Беличев.

В пятницу пограничный контроль будет снят, но целевые проверки и контроль анализа рисков продолжится в рамках компенсационных мер, как было до объявления чрезвычайного положения.

"На границе продолжат работать патрули. Они будут обеспечивать безопасность на границе, общественный порядок и проверять соблюдение правил, например, "2+2", — пояснил Беличев.

В портах и аэропортах контроль на внутренних границах продолжится.