Охранная фирма: люди стали агрессивнее, воры - бессовестнее

Во время пандемии Covid-19, особенно в последние три недели, люди стали агрессивнее и охранная фирма получает больше вызовов, сообщил агентству LETA председатель правления Koblenz drošība Райвис Теринкс.

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В последние недели фирма Koblenz drošība получила множество вызовов в дома и бюро, куда пришли непрошеные, агрессивные гости - люди в состоянии алкогольного опьянения, навязчивые и бессовестные поставщики товаров, бездомные.

Кроме того, выросла агрессия людей в магазинах. Возникают конфликты с персоналом магазинов, если кого-то обслуживают без маски, конфликты между покупателями, если кто-то подошел слишком близко или не носит маску как надо, конфликты вокруг того, что по выходным не продают алкоголь или какие-то другие товары. Был даже конфликт насчет того, что в магазине нельзя купить женские колготки, рассказал Теринкс.

“Соответственно, охрана получает больше вызовов в магазины, так как люди поднимают скандалы, или даже нападают на персонал магазина, провоцируют драки, портят товары”, - сказал глава охранной фирмы.

Помимо прочего, осенью и зимой традиционно растет число краж. Терникс объяснил, что это связано с темнотой, в которой у вора больше шансов остаться незамеченным. Вопреки тому, что этой зимой люди не едут в деревню или на дачи, а также остались без поездок за границу, число краж не уменьшается. “Наоборот - воры стали увереннее и бессовестнее. Чаще кражи происходят, проникая в дома по вечерам или ночью, когда хозяева находятся дома”, - рассказал Терникс.

Изменилось время суток, в которое воры совершают преступления. Если раньше воры чаще действовали во второй половине ночи, ближе к утру, или в ночь на субботу и воскресенье, то в этом году они чаще вламываются в чужую собственность в рабочие дни после полудня или вечером, между 16:00 и 19:00. В это время хозяева ещё не дома или ушли в магазин.

Выросла активность организованных групп воров, исследующих информацию о домах. Воры высматривают, в каких домах живут наиболее состоятельные люди, какие их привычки, получают информацию о ценностях, хранящихся в доме. В этом году было несколько случаев, когда из дома или бюро воры пытались вынести сейфы. Поэтому Терникс советует хранить сейф в труднодоступном, незаметном для воров месте, а также прикрепить его к стене или полу.