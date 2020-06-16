Охранник Alfa сообщил об оставленном в машине ребенке

В воскресенье вечером, 14 июня Рижская полиция самоуправления получила информацию, что на автостоянке торгового центра Alfa в машине оставлен маленький ребенок с собакой. На место был отправлен ближайший экипаж.

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Стражей порядка встретил заявитель, охранник одного из магазинов. Он сообщил, что ребенок с собакой находились в машине одни примерно 20 минут.

Неподалеку стояла мать с пятилетним плачущим ребенком. По словам охранника, женщина вернулась к машине незадолго до прибытия полицейских.

Полицейские подошли к женщине и попросили пояснить, что произошло. В ответ женщина гневно отрезала, что ничего плохого не произошло. Она решила оставить ребенка с собакой в машине, чтобы купить новый телевизор. Ребенку она оставила мобильный телефон, на который девочка позвонила после того, как к ней подошел охранник. Получив звонок от дочери, женщина вернулась к машине. Ни ребенку, ни собаке медицинская помощь не требовалась.

По факту нарушения — оставление ребенка без присмотра - начато административное делопроизводство. Закон предусматривает наказание в виде предупреждения или денежного штрафа в размере до 70 евро.

В полиции призывают действовать ответственно и не оставлять в машинах детей и животных даже на пять минут. Ребенка до 7 лет запрещено оставлять одного.