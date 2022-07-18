Охранник ночного клуба "Тонус" в Елгаве ударил девушку, его уволят с работы
Foto: Valsts policija

В воскресенье, 17 июля, около двух часов ночи на территории ночного клуба "Тонус" в Елгаве разгорелся конфликт между охранником и молодой девушкой 2003 года рождения, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции. Как заявили в руководстве клуба, охранник будет уволен.

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На видео, опубликованном в социальной сети Facebook, видно, как охранник бьет девушку и таскает ее за волосы.

Как сообщили порталу Delfi в полиции, после конфликта девушка обратилась в приемное отделение больницы за медицинской помощью.

По факту инцидента возбуждено дело об административном правонарушении за причинение легкого телесного повреждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений. После получения экспертизы будет принято соответствующее решение о применимости наказания, пояснили в полиции.

Кроме того, в рамках дела рассмотрят и оценят действия девушки на предмет возможных нарушений.

Причины конфликта на данный момент неизвестны, обстоятельства дела будут выяснены в ходе следствия, пояснили в полиции.

Как сообщил порталу Delfi член правления клуба "Тонус" Иво Элтерманис, вовлеченный в конфликт охранник будет освобожден от занимаемой должности, поскольку "коллектив не поддерживает применение физической силы".

Элтерманис назвал этот случай "экстраординарным", потому что в клубе проходит много мероприятий, на которые приходит много людей, и такие конфликты случаются нечасто.

Административная ответственность за причинение легкого телесного повреждения, то есть телесного повреждения, повлекшего за собой кратковременные, незначительные последствия без приченения серьезного вреда здоровью и утраты общей трудоспособности карается штрафом в размере от 210 до 500 евро.

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