Охранникам в латвийских тюрьмах могут разрешить сбивать дроны

Сейм передал на рассмотрение комиссий поправки, согласно которым предусматривается в дальнейшем разрешить сотрудникам Управления мест заключения (УМЗ) фиксировать попытки использования дронов на территории мест заключения, а также сбивать их, используя огнестрельное оружие.

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В аннотации к поправкам указано, что с развитием беспилотных технологий дроны стали все чаще использоваться и над местами мест заключения. В свою очередь, нерегулируемое и несанкционированное использование беспилотных летательных аппаратов создает риски для различных объектов существующей инфраструктуры, включая тюрьмы.

В практике УМЗ уже неоднократно констатировали случаи использования дронов для нелегального использования на территории исправительных учреждений, которые создавали угрозу для внутреннего порядка и безопасности. В частности, дроны используют для доставки на территорию тюрем запрещенных веществ.

По данным ведомства, только за период с 2017 по 2018 год было зафиксировано 30 случаев использования беспилотных летательных аппаратов над исправительными учреждениями Латвии. При этом в аннотации к поправкам указывается, что зафиксировать и проконтролировать дрон в темное время суток или в тот момент, когда он находится на большой высоте, достаточно трудно. Именно этим и пользуются злоумышленники, которые по предварительному сговору с заключенными доставляют на территории тюрем запрещенные вещества и предметы в темное время суток или же сбрасывая пакеты с большой высоты.

Кроме того, в распоряжении УМЗ имеется информация о том, что были случаи, когда дроны доставляли запрещенные передачи в конкретные места или же даже подлетая к окнам конкретных камер.