Окружной суд оправдал всех обвиняемых по второму уголовному делу о цифровом телевидении

Рижский окружной суд сегодня вынес решение по так называемому второму уголовному делу о цифровом телевидении, оправдав всех обвиняемых, в том числе бывшего министра сообщения, ныне депутата Сейма Айнара Шлесерса ("Латвия на первом месте"), сообщили агентству LETA в суде.

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Приговор может быть обжалован в Верховном суде.

По делу обвинялись Шлесерс, бывший премьер-министр Андрис Шкеле, бывший председатель правления телекоммуникационной компании "Tet" (в то время "Lattelecom") Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства сообщения Нил Фрейвалдс, бывший председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (ЛГЦРТ) Лаурис Дрипе, бывший член правления ООО "Hannu Digital" Гинтарс Кавацис, бывший коммерческий директор "Tet" Янис Лигерс, руководитель отдела бизнеса Томс Абеле и руководитель отдела поддержки бизнеса Томс Мейситис.

Обвинения были выдвинуты в связи с действиями подсудимых в связи с организованным Минсообщения в 2008 году конкурсом на обеспечение цифрового наземного телевещания и заключенными на этой основе договорами между "Tet", "Hannu Digital" и ЛГЦРТ.

По мнению прокуратуры, действия обвиняемых были направлены на незаконное и необоснованное вовлечение "Hannu Digital" в данный проект, в результате чего компания получила от "Tet" финансовые средства в размере нескольких миллионов евро, тем самым также необоснованно увеличив стоимость проекта.

По мнению обвинения, сумма предположительно полученных преступным путем средств составляет около 3 млн евро.

Ранее по этому делу всех обвиняемых оправдал и суд по экономическим делам.

Рижский окружной суд ранее уже оправдал нескольких обвиняемых по первому делу о цифровом телевидении, но прокурор подал протест в Верховный суд. Это дело связано с аферой, раскрытой в 2003 году, и в его контексте также упоминалось имя Шкеле, но обвинение ему предъявлено не было.