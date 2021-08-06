Omniva предупреждает о мошенниках, которые рассылают э-письма от имени компании

Поставщик почтовых услуг ООО Omniva получил информацию о новых попытках мошенничества получить данные платежных карт путем отправки электронных писем физическим лицам якобы от имени компании, сообщила представитель Omniva Патриция Эзите.

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Мошенники пишут частным лицам о невозможности доставки посылки и запрашивают данные платежной карты и адрес доставки.

Omniva подчеркивает, что не отправляет такие электронные письма от своего имени и призывает население быть осторожными, а также, в случае попытки мошенничества, обращаться в Государственную полицию.

По словам Эзите, компания Omniva столкнулась с десятками случаев, когда клиенты получали фиктивные электронные письма с просьбой предоставить личную информацию, в том числе данные платежной карты и домашний адрес. Электронные письма отправляются с адреса, которые не относится к Omniva, и информируют получателя о доставке, которую невозможно доставить по неправильному адресу. Получатель затем перенаправляется на фиктивную страницу с просьбой ввести свой домашний адрес, номер платежной карты и другую личную информацию.

В связи с попытками мошенничества компания подала заявление в Государственную полицию.

Omniva также предлагает немедленно сообщать о подозрительных электронных письмах или текстовых сообщениях в центр поддержки клиентов по телефону 27042424 или писать на info@omniva.lv, а также сообщать в Государственную полицию.

Оборот ООО Omniva в прошлом году составил 12,278 миллиона евро, что на 63,4% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась в 3,2 раза — до 2,366 миллиона евро. Компания Omniva зарегистрирована в Латвии в 2012 году, ее уставный капитал составляет 2945 евро. Omniva полностью принадлежит эстонской почтовой компании Eesti Post.