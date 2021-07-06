"Она очень любила жизнь!" Ищут очевидцев трагической аварии на улице Бривибас

В минувший понедельник Елене Померанцевой должно было исполниться 37 лет. Но праздника не случилось. Жизнь женщины оборвала трагическая авария. Возбужден уголовный процесс, следствие по делу продолжается. В свою очередь, семья погибшей просит отозваться очевидцев аварии. В том числе просят откликнуться мужчин, которые подоспели к месту ДТП и пытались оказать помощь.

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Трагическая авария произошла в воскресенье, 27 июня около часа ночи. На перекрестке улиц Бривибас и Цесу произошло столкновение между мотороллером и легковым автомобилем, в результате которого тяжелые травмы получили водитель и пассажирка мотороллера. "Я услышала удар и прибежала на место аварии примерно минуты через четыре. Там уже были люди, которые помогали девушке, вызвали полицию и скорую, - рассказала читательница Delfi Алисе.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Мама Елены старается держаться, но периодически к горлу подступает ком и душат слезы. Женщина принимает сильные успокоительные и до сих пор не может поверить в то, что произошло. "Это случилось ночью, а мне позвонили только днем. Сказали, моя дочь попала в аварию, доставлена в Гайльэзерс, возбуждено дело. Поскольку у дочери есть машина, я сразу подумала, что может она на ней попала в аварию. В каком состоянии моя дочь, что случилось, полицейский ответить не мог. Сказал, что в понедельник мне позвонит следователь и все объяснит", - рассказывает Светлана Померанцева.

Женщина тут же позвонила в Гайльэзерс. Елена была еще жива. "Она находилась в тяжелом состоянии, но врачи сказали, что жизни ничто не угрожает. На сердце стало немного полегче, - вспоминает Светлана.

Ни в понедельник, ни во вторник следователь мне так и не позвонил. Вместе с бывшим мужем дочери по GPS мы вычислили, что телефон и другие вещи дочери находятся на штрафстоянке. Чтобы их получить надо разрешение и мы отправились на улицу Гауяс. Мы просидели там два часа. Все телефоны, которые у них на стенке висят, не отвечали. Какая-то девушка поинтересовалась, что нам нужно, обещала разобраться, но к нам никто так и не вышел. Возможно, я в своем горе неадекватно себя повела, но я зашла в первый же кабинет и попросила отвести меня к следователю. Но следователь толком ничего не знал.

Вскоре позвонили из больницы: Лена умерла. Врачи боролись за жизнь моей дочери до последнего. Планировали делать уже третью операцию, но Лена впала в кому и когда ей делали томографию, оказалось, что у нее уже начал умирать мозг.

Со следователем мы договорились встретиться в понедельник, но когда я уже ехала на встречу, он перезвонил и сказал, что сегодня не может и предложил встретиться в среду. На что я ответила, что в среду не смогу я, потому что возможно уже будут похороны. Он меня не слышит и спрашивает: "А вы с ней разговаривали?" Я спрашиваю: "С кем?". Он отвечает: "С дочерью". Я говорю: "Так она же умерла". Тишина в трубке, а потом говорит: "Тогда я назначаю экспертизу". То есть, получается, он даже не был в курсе, что она умерла. Мне это показалось странным".

По словам Елены, через время ее снова пригласили в полицию. "Мне показали документ, согласно которому у водителя автомобиля в крови не обнаружено запрещенных препаратов и он ехал с допустимой скоростью. Как мне сказали, то что произошло - это просто случайность. В реанимации находился также водитель мотороллера. Я так поняла, что Лена пришла после работы домой, был теплый летний вечер и они с этим парнем решили съездить в Межапарк погулять. Он сказал, что они ехали 40 км/ч, разговаривали, ехали по своей полосе. Я хочу понять, что произошло в ту ночь. И очень боюсь, что виновный избежит наказания".

Получить комментарий полиции Delfi пока не удалось.

"Мне предстоит очень страшный день - похороны ребенка. Я вообще не знаю, как это все перенести, - плачет Светлана. - Это была моя единственная дочь. Она так любила жизнь! Она очень хотела жить. У нее было много друзей, она всегда всем помогала. "Собака разродиться не может, Лен, помоги, в ветеринарку отвези". И она ночью садится в машину и везет. Или "я заболела, у меня температура 40, посиди с Катькой". И она ребенка на неделю у подруги берет".

Алисе обещает помочь семье: "Мама погибшей девушки осталась одна, на ее плечи легло сейчас все разом - похороны, маленький внук, муж после инсульта, отец с тяжелым заболеванием. Я просто по-человечески не могу не помочь человеку, оказавшемуся в такой тяжелой ситуации. Сейчас необходимо найти свидетелей аварии, их было около 7-10 человек на месте".

Если вы видели, как все произошло или располагаете другой ценной информацией, просьба связаться с Олесей (родственница) по телефону: 22107736.