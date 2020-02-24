Описан типичный портрет виновника аварии без ОСТА

Наиболее часто виновниками дорожно-транспортных происшествиях без полиса ОСТА становятся автоводители 26-35 лет, передвигающиеся на транспортных средствах, возраст которых составляет от 16 до 20 лет, свидетельствуется обобщенная информация Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).

"В отличие от 2018 года увеличился средний возраст транспортного средства, на котором совершались ДТП. Если в позапрошлом году пропорционально наиболее часто это были транспортные средства 10-15 лет, то в прошлом — уже 16-20 лет", — рассказывает председатель правления LTAB Янис Абашин.

Обобщенная статистика 2019 года о вызванных незастрахованными транспортными средствами ДТП демонстрирует, что немного более 20% ДТП было вызвано автоводителями в возрасте от 26 до 35 лет. Наименьшее количество ДТП на незастрахованных автомобилях было вызвано автоводителями в возрасте от 56 до 65 лет (13%).

Что касается возрастной категории незастрахованных транспортных средств, на которых наиболее часто вызываются ДТП, то в группе наибольшего риска — транспортные средства 16-20 лет, на которых была вызвана почти треть (32,8%) аварий, а также автомобили 10-15 лет (28,70%). На более новых автомобилях (до 5 лет) без действительного полиса ОСТА было вызвано лишь 4,62% ДТП.

В свою очередь среди марок незастрахованных автомобилей доминируют Audi, VW и BMW. Важно отметить, что автомобилей этих марок в Латвии и зарегистрировано больше всего, поэтому и доля вызванных на них ДТП пропорционально наиболее велика.