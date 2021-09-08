Опрос: с телефонными и интернет-мошенниками столкнулись уже две трети латвийцев

77% латвийцев получали мошеннические предложения по телефону или через интернет. Это на 13% больше, чем весной 2019 года, когда подобный опыт был у 64% опрошенных, свидетельствует проведенный Институтом финансов Swedbank опрос.

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Хотя жертв мошенничества пропорционально больше не стало — мошенникам верит примерно каждый пятый — увеличились суммы отдаваемых ими денег. Если два года назад большинство теряло до 50 евро, то в этом году обманутым чаще всего приходилось расставаться с суммами от 100 до 500 евро и даже с суммами, превышающими 1000 евро.

Примерно каждый пятый человек верит мошенникам, наиболее эффективны оказались звонки (41% случаев) и электронная почта (42%). Наиболее доверчивыми оказались люди от 18 до 39 лет и люди с доходами до 400 евро в месяц.

Раньше мошеннические предложения к жителям поступали чаще всего по электронной почте, а теперь самыми популярными стали телефонные разговоры. С 2019 года более чем наполовину (с 20% до 47%) увеличился удельный вес тех латвийских жителей, которые получали мошеннические телефонные звонки. Далее следуют предложения и просьбы по электронной почте (38%) и на различных сайтах (19%). Еще 17% опрошенных признались, что с попытками мошенничества сталкивались в социальных сетях.

Отличаются представления пострадавших от мошенничества и остальных членов сообщества об используемых мошенниками приемах, которые заставляют довериться им и попасться на предложения. Общее мнение общества свидетельствует, что эффективнее всего работает используемая мошенниками тактика торопить своих жертв, когда они вынуждают быстро принимать решение в своих интересах или в интересах своих близких (53%), умение создать ощущение, что коммуникация происходит с представителем банка или другого надежного учреждения (50%), и обещание гарантированной и большой финансовой выгоды (45%). В то же время пострадавшие от действий мошенников в качестве первичной причины упоминают эмоциональное вовлечение и умение завоевать доверие потенциальной жертвы (48%), и лишь за этим следуют тактика торопить своих жертв (45%). Эта группа жителей также существенно чаще (45%), чем общество в целом (33%), указывает, что предлагаемая мошенниками ссылка или интернет-страница не показалась им подозрительной.