Неделю назад — 21 июня — на Видземском шоссе произошло трагическое ДТП: оперативное транспортное средство Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) столкнулась с фурой. В результате аварии один из врачей погиб, а водитель и второй медик получили травмы. В интернете появилась видеозапись, запечатлевшая момент трагического столкновения.

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Как видно на записи, водитель грузовика снизил скорость, чтобы произвести левый поворот, однако в этот момент сзади стремительно приблизилась "неотложка", чтобы обогнать фуру. Водитель грузовика уже начал совершать левый поворот, когда заметил приближение скорой. После этого он попытался быстро выровнять автомобиль, чтобы освободить место для "неотложки", однако водитель микроавтобуса на высокой скорости врезался в прицеп грузовика.

Трагедия произошла в то время, когда бригада скорой везла в Ригу пациента, нуждавшегося в неотложной помощи в связи с острым заболеванием. Пациент в ДТП не пострадал и оперативно был доставлен в больницу другой бригадой СНМП.

Как следует из данных полиции, авария произошла на 117-м км дороги А2, в волости Лаункалнес Смилтенского края. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.