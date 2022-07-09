Ошибка молодости: пожарный чуть не лишился работы из-за прошлой судимости

Административный районный суд удовлетворил иск пожарного к Министерству внутренних дел (МВД) в связи с его увольнением из Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в 2021 году, так как выяснилось, что мужчина был осужден в 2000 году за несообщение о преступлении, говорится в публично доступном решении суда.

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Суд первой инстанции удовлетворил иск пожарного, а МВД обжаловало это решение. Данное решение окружного суда также можно обжаловать.

В решении окружного суда указано, что мужчина был осужден 5 июля 2000 года, а с 2002 по 2009 год служил в латвийской армии, в том числе участвовал в международных операциях в Косово и Ираке.

В свою очередь, в 2010 году он начал работать в VUGD, получил различные награды, в том числе за героизм в спасении людей после трагического обрушения магазина Maxima в 2013 году.

Как говорится в решении суда, при приеме мужчины на работу Оценивающая комиссия Земгальской региональной бригады VUGD знала о судимости, но признала его годным для службы.

В МДВ не смогли объяснить суду причину, по которой мужчина был принят на работу в 2010 году, но указали, что заявителю нужно взять на себя ответственность за необоснованное решение, поскольку при поступлении на службу он должен был ознакомиться с предъявляемыми кандидату требованиями и соблюдать их.

Согласно решению суда, Закон о военной службе предусматривает запрет на призыв лица, ранее судимого за умышленное уголовное преступление, независимо от того, погашена или снята судимость.

Заявитель также указал, что с учетом того, что с 13 сентября 2001 года с него снята судимость и он принят на службу в Национальные вооруженные силы в бригаду Сухопутных войск, а с тех пор в два структурных подразделения государственного управления приняли его на службу, поэтому за эти почти 20 лет службы он обрел юридическую уверенность в том, что ошибка молодости не является препятствием для поступления на службу в госструктуры.

В суде указали, что в нетипичных случаях учреждение вправе отступить от реализации предусмотренных законом правовых последствий. Однако такое отступление должно быть оправдано конкретными, доказуемыми и убедительными аргументами. По мнению суда, в конкретном деле можно обнаружить нетипичный случай.

Суд также пришел к выводу, что действие учреждения по увольнению со службы лица, длительное время служившего в VUGD, за менее тяжкое уголовное преступление, совершенное 20 лет назад, не соответствует принципу соразмерности.

В таком нетипичном случае учреждение должно было тщательно оценить соразмерность принятого решения, то есть, превышает ли выгода, полученная обществом от ограничения прав заявителя, нарушение его прав или правовых интересов, говорится в решении суда.

В конкретном случае суд посчитал, что польза для общества от увольнения заявителя со службы меньше, чем если бы лицо продолжало выполнять свои обязанности в VUGD, тем самым способствуя безопасности всего общества, путем участия в ликвидации последствий пожаров и аварий.