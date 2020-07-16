Оштрафованный на 4000 евро за несоблюдение карантина мужчина не заплатил штраф
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Мужчина, который получил в апреле два максимальных штрафа за нарушение карантина, так и не заплатил их, рассказали порталу Delfi в Госполиции.

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Больной коронавирусом мужчина 1989 года рождения получил административное наказание дважды, 10 и 14 апреля.

Оба раза полиция пришла проверить, соблюдает ли он режим строгой самоизоляции, и дома его не оказалось — он куда-то выезжал на машине. Второй раз, столкнувшись с полицейским возле своей двери, он сказал, что ездил заправить машину.

Оба раза полиция применила максимальный штраф — 2000 евро.

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rus.DELFI.lv
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