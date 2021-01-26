Осиновский: сделка с Магониcом была необычной, но это не значит, что она незаконна

Передача 500 000 евро бывшему председателю правления Latvijas dzelzceļš Угису Магонису за использование его личных связей в "Российскими Желеными Дорогами" (РЖД), чтобы возобновить договор между Даугавпилсским локомотивноремонтным заводом и РЖД, была необычной сделкой, однако это не значит, что она незаконна. Об этом заявил в интервью эстонский предприниматель Олег Осиновский.

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Отвечая на вопрос, почему деньги Магонису передаваись в "полевых условиях" и почему дя этого не воспользовались банковским перечислением, Осиновский заявил, что этот платеж было удобней получать в наличных деньгах. Он также заверил, что это была не плата за услуги, а аванс.

"Допускаю, что у него была мысль о том, что эти деньги потом будет легче вернуть, если ничего не получится. Я консультировался на этот счет со своими эстонскими юристами и они разработали точный метод, как передать деньги, чтобы не было рисков. Первое условие — деньги нужно было передать в Эстонии, потому что они разбираются только в эстонских законах. Второе условие — должны быть свидетели. Третье — деньги нужно было проверить на риски отмывания, они должны были иметь полностью четкое и прозрачное происхождение.", — рассказал Осиновский.

По его словам, он получил дивиденды и заплатил с них налоги. После этого Осиновский отправился в банк и получил эту сумму. Деньги нужно было передать у юристов, но Магонис опаздывал и попросил поехать к нему навстречу, по этой причине Осиновский встретился с Магонисом по пути.

Бизнесмен уверяет, что всего при сделке присутствовали четыре человека, двое из которых — свидетели. Были также и двое сотрудников Полиции безопасности Эстонии, которые это фиксировали на видео.

"Я очень хорошо видел, что они снимают и специально показал им сумку, я не собирался ее нигде скрывать. Все, что требовалось — это подтверждение того, что все произошло в Эстонии, я отдал деньги и все произошло честно. Если бы это была взятка… Это и стало главной проблемой в расследовании, потому что для них она стала непростой сделкой. Как обычно дают взятку? Не знаю — через оффшоры, через Панаму, через посредников, скрываясь, в ночи… Но не в дневное время, перед камерами. Любая попытка перечислить деньги на счет… Это тоже можно трактовать как что-то противозаконное. Я хотел все сделать законно, и я так и сделал", — резюмировал Олег Осиновский.

Отвечая на вопрос, не было ли проще заключить договор с Магонисом как с лоббистом, который бы мог договориться с российской стороной, а в случае провала переговоров вернул бы деньги, Осиновский пояснил, что этот вопрос обсуждался около полугода. Чтобы обсудить эту сделку, бизнесмен и Угис Магонис неоднократно встречались, в том числе и в присутствии адвокатов.

Нранее уже сообщалось, что на прошлой Видземский районный суд в Лимбажи оправдал обвиняемого во взяточничестве бывшего председателя правления LDz Угиса Магониса и эстонского миллионера Олега Осиновского.

Согласно обвинению, летом 2015 года Осиновский передал Магонису взятку в размере почти 500 000 евро за многомилионную закупку предприятия LDz "Ритоша састава сервисс" — приобретение старых локомотивов у компании Осиновского Skinest Rail.

В своем последнем слове в суде Осиновский категорически отверг обвинение и повторил, что он как физическое лицо заплатил Магонису комиссию за использование личных контактов в "Российских железных дорогах" (РЖД) для продления договора между Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом (ДЛРЗ) и РЖД.

Осиновский утверждал, что у него не было ни желания, ни мотива платить Магонису за победу ДЛРЗ в конкурсе, который предприятие уже выиграло и на который Магонис не мог повлиять даже теоретически. Локомотивы продавались по самой низкой цене и в рассрочку, а общая сумма договора была незначительной по отношению к обороту предприятия, и, в конце концов, он как акционер в операционной деятельности предприятия не участвовал.

В то же время Осиновский заявил, что ситуация с российским договором прямо противоположная. От российского договора зависело, сможет ли завод обеспечить свою работу за счет оборотных средств или Осиновскому придется инвестировать собственные средства в качестве акционера.

Поэтому он лично был заинтересован в мобилизации всех ресурсов, чтобы помочь восстановить российский договор, действие которого было приостановлено из-за санкций. Услуги по ремонту высокорентабельны, сумма договора превышает годовой оборот, и этот договор позволял ему как акционеру не вкладывать свои личные средства в завод.

За то, чтобы Магонис представлял его интересы в РЖД, Осиновский заплатил комиссию.

Магонис на рассмотрении дела заявил, что получил 500 тыс. евро от Осиновского не как взятку, а как вознаграждение за лоббирование интересов эстонского предпринимателя в руководстве РЖД, чтобы РЖД сделало закупку у принадлежащего Осиновскому ДЛРЗ.

Магонис утверждал, что эти деньги не планировалось передавать дальше, они были предложены Осиновским за его помощь как частного лица в решении подобных вопросов. Бывший руководитель LDz заявил, что в течение долгого времени поддерживал дружеские отношения с тогдашним руководителем РЖД Владимиром Якуниным и его заместителем Владимиром Морозовым, которые начались еще до того, как он возглавил LDz.

Магонис в своих показаниях указал, что Осиновский первоначально предлагал ему 800 000 евро в качестве благодарности за то, что Магонис в частном порядке помогал решать вопросы, связанные с ДЛРЗ.

Бывший руководитель LDz подчеркнул, что интересы ДЛРЗ были тесно связаны с интересами государства, так как на предприятии занято около 1000 жителей Даугавпилса. Он также заявил, что переговоры с Якуниным и Морозовым проходили в частном порядке, а не официально, поэтому он отрицает обвинение в том, что деньги были получены за организацию встречи.

В то же время Магонис признал, что после того как предприятие "Ритоша састава сервисс" заключило договор с предприятием Осиновского Skinest Rail о закупке четырех дизельных локомотивов, предложенная эстонским бизнесменом сумма уменьшилась до 500 000 евро, так как Осиновский считал, что для эстонского предприятия закупка была невыгодной.