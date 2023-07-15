Основатель Imhoclub.lv Алексеев обжаловал приговор о тюремном сроке за разжигание ненависти

Журналист и политический активист Юрий Алексеев обжаловал приговор Рижского окружного суда, которым он был приговорен к одному году и одному месяцу лишения свободы за разжигание ненависти и распространение детской порнографии, сообщили агентству LETA в суде.

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Судья Судебной коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Ингуна Амолиня ранее сообщила агентству LETA, что при рассмотрении этого уголовного дела в апелляционном порядке, суд из-за недостатка доказательств постановил оправдать Алексеева по обвинению в запрещенном приобретении и хранении патронов к огнестрельному оружию.

В остальной части обвинения Алексеев был признан виновным, ему был вынесен окончательный приговор на один месяц меньше, чем приговорил его суд первой инстанции. Приговор был назначен без дополнительного наказания в связи с благоприятными для осужденного поправками в Уголовный закон, которые больше не предусматривают пробационный надзор в качестве дополнительного наказания за упомянутое преступление.

Дело рассматривалось на закрытых заседаниях.

В публичных отчетах Службы государственной безопасности (СГБ) Алексеев упоминается как прокремлевский или пророссийский активист.

Уголовное дело до передачи в прокуратуру расследовалось СГБ, которая ранее сообщала, что уголовный процесс, начатый 29 ноября 2017 года в связи с призывом “прикончить всех фашистских выродков”, к которым, согласно содержанию комментария, принадлежат представители нескольких национальностей, а также в связи с обращением против языка одного народа (Алексеев назвал упомянутый язык “фашистским”).

Также, по мнению СГБ, Алексеев как минимум с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года в интернет-среде распространял контент, направленный на разжигание межэтнической ненависти или розни.

В ходе процессуальных действий, либо обыска, у Алексеева были обнаружены патроны к огнестрельному оружию, на которое у него не было разрешения, а также содержащие детскую порнографию материалы.

Алексеев был депутатом Рижской думы, избранным от Русского союза Латвии с 2005 по 2009 год. Он основал сайт imhoclub.lv, который несколько лет служил площадкой для распространения публикаций лиц, связанных с реализацией политики российских соотечественников. В прошлом году сайт был лишен домена в зоне .lv и теперь работает на белорусском сервере.

В Курземском районном суде Вентспилса в настоящее время находится еще одно уголовное дело о деятельности, направленной против суверенитета Латвии, по которому проходят трое обвиняемых – Алексеев и двое неграждан.