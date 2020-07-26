Особо опасный пожар в Пардаугаве: при тушении пострадал один из пожарных

В субботу, 25 июля, во второй половине дня в Риге в Пардаугаве на улице Спилвес загорелось бесхозное здание. При пожаре возник дым, который был виден из центра города. Как сообщает LETA, в ходе работ по тушению пострадал один из пожарных, которого пришлось передать медикам.

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В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что звонок о пожаре поступил в 17:55. Загорелось бесхозное трехэтажное, площадь пожара составила 2200 кв.м.

В тушении пожара повышенной опасности участвовали 33 пожарных, семь пожарных машин с цистернами и две с лестницами.

В 19:29 пожар был локализован, работы по тушению продолжились.

Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmam nosargāt blakus esošo angāru un kokmateriālus. pic.twitter.com/1M44LcQlOC — VUGD (@ugunsdzeseji) July 25, 2020



