"Остановился в паре метрах от кровати". Автомобиль врезался в частный дом: подробности трагической аварии

Трагическая авария произошла рано утром в самом центре Виляны. В стену частного дома врезался Audi. 35-ти летний водитель от полученных травм скончался на месте. Вот, что программе Degpunktā рассказал хозяин дома и очевидцы.

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Без десяти четыре утра Дмитрий проснулся от сильного удара. "Спал. Удар. Проснулся, очнулся. Жена кричит: "Авария! Снесли дом!" - вспоминает Дмитрий.

Накинув на себя первое, что попалось под руку, мужчина выбежал на улицу и увидел ужасную картину: под грудой камней, которые когда-то были верандой, виднелся фрагмент раздавленного автомобиля. Неподалеку стоял BMW, водитель которого пытался помочь пострадавшему.

"Уже вытянул с машины, положил на дорогу. В сознании он точно не был, но живой еще был. А потом приехала скорая и уже сделали заключение, что не дышит", - рассказывает Дмитрий.

По словам мужчины, не исключено, что причиной трагедии стали гонки на дороге: "Они ехали со стороны "Лукойла". И тот, как я понимаю, обогнал этого на BMW. Аудик обогнал бемку и врезался мне в веранду".

Дмитрий знал погибшего мужчину - это местный житель, работал в автомагазине, ранее замечен в гонках не был. Однако местные жители заметили, что полиция достала из разбитой машины несколько бутылок из-под спиртного.

По словам Дмитрия, от трагических последствий его семью спасла случайность - влетевший в стену дома Audi остановился в паре метрах от кровати, в которой они спали. Теперь предстоит долгий разговор со страховщиками, строителями и экспертами, чтобы понять, насколько серьезные повреждения получил дом.