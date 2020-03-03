Оставленный без присмотра трехлетний ребенок ходил по подоконнику открытого окна

Родители оставили двух детей, годовалого и трехлетнего, одних без присмотра. Трехлетний ребенок забрался на подоконник и гулял по нему. Окно было открыто, из него выпало несколько игрушек, и обеспокоенный сосед вызвал полицию.

Как сообщает Рижская муниципальная полиция, вызов поступил 2 марта в 17:34. Чуть раньше прибыли также спасатели и неотложная помощь. Они обнаружили, что в квартире нет взрослых. Спасатели проникли в квартиру через окно, а затем открыли дверь и впустили работников остальных оперативных служб.

Изучив оставленные дома документы, полиция выяснила данные родителей, но связаться с ними не удалось. Медики осмотрели детей. Госпитализация им не требовалось, но младшему из них давно не меняли памперс, поэтому его пришлось помыть и переодеть.

Было принято решение доставить детей в кризисный центр. Когда из полицейской дежурной части вот-вот должны были привезти кресла для перевозки детей, в квартире внезапно появилась их мать. Она заявила, что вышла на пять минут к соседу, который живет на первом этаже — хотя полиция находилась на месте уже не меньше 45 минут, а скорая и спасатели еще дольше. По словам женщины, она просто не стала брать с собой детей в квартиру, где курят, а лишать соседа радости выкурить сигарету ей не хотелось.

Полиция провела с женщиной разъяснительную беседу о том, что детей до семи лет запрещено оставлять одних без присмотра. Поскольку опасность им больше не угрожала, детей оставили с матерью. Материалы дела будут переданы в специализированный отдел полиции, где будет оценено поведение матери.