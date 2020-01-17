Осужден инвалид, укравший из Энгурского природного парка 26 деревеьв

Земгальский районный суд приговорил к 4 месяцам тюремного заключения условно инвалида III группы Юриса, который признан виновным в краже 26 деревьев из Энгурского природного парка.

Как отмечает LA, мужчина самовольно спилил несколько берез и сосен, а также ольху. Общий ущерб, нанесенный природе в период с ноября 2018 по апрель 2019 года, составил 103,70 евро.

Свою вину в содеянном Юрис признал и ущерб возместил, однако ему еще предстоит оплатить услуги адвоката и Госполиции, которая транспортировала личный квадроцикл из леса.

Суд не мог назначить Юрису денежный штраф, поскольку мужчина не работает, а из-за инвалидности суд не мог приговорить его и к принудительным работам.