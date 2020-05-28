Осужденные на краткосрочное заключение после ЧС должны явиться в тюрьму

Лица, которые за правонарушения были приговорены к краткосрочному лишению свободы, после окончания действия в Латвии режима чрезвычайной ситуации (ЧС) обязаны явиться в тюрьму. В свою очередь, клиентам пробационной службы хотят запретить выезжать за пределы Латвии. Эти предложения содержатся с законопроекте, который поддержало правительство.

Ранее было определено, что для лиц, приговоренных к краткосрочному лишению свободы, исполнение наказания будет отложено до окончания режима ЧС.

Согласно законопроекту, для обеспечения эпидемиологической безопасности распоряжением начальника Управления местами заключения временно может быть ограничено посещение мест заключения и указанные в законе права заключенных.

В свою очередь с распоряжения руководителя Государственной службы пробации могут быть временно ограничены указанные в законе права клиентов пробации, в том числе право выезжать из страны, а также может быть приостановлена или ограничена реализация некоторых функций Службы пробации на определенной территории или территории всей страны.

Также Служба пробации может заменить очную встречу со своим клиентом на удаленную связь.

Законопроект предусматривает, что в течение одного месяца после окончания чрезвычайной ситуации УМЗ направляет заказное письмо лицу, приговоренному к краткосрочному лишению свободы, если решение вступило в силу во время действия режима чрезвычайной ситуации. В письме должна содержаться информация о тюрьме и дате, когда лицо должно явиться для отбывания наказания.

УМЗ должно сделать так, чтобы указанное лицо начало отбывать наказание в виде краткосрочного лишения свободы не позднее, чем через шесть месяцев после окончания чрезвычайной ситуации.

Если в тюрьму будут поступать лица, переданные другой страной, они будут помещаться в карантинную камеру на срок до 14 дней.

Заключенные, признанные контактными лицами больных "Covid-19", а также люди с подозрением на наличие инфекции или подтвержденным наличием инфекции будут отделяться от других заключенных на срок до 14 дней и находится все это время под наблюдением врачей.