Осужденный сетевой "Антисемит", оскорбивший евреев, решил обжаловать приговор
Foto: LETA

Осужденный за оскорбление евреев Донатс Гайдис решил обжаловать в Рижском окружном суде приговор.

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Как уже сообщалось ранее, в январе этого года суд Видземского предместья Риги приговорил Гайдиса к 250 часам принудительных работ
за размещенные в интернете оскорбительные высказывания в адрес евреев.

В 2018 году Гайдис оставил оскорбительные комментарии на новостном портале vesti.lv. В частности, он писал, что за всю свою жизнь не видел евреев и "готов их убивать собственноручно".

"Убирайтесь в свои обетованные земли. Когда я приду к власти, обязательно оправлю их на обетованную землю, чтобы вместе с арабами делили пустыню", — написал в одном из комментариев осужденный.

Первый комментарий он оставил под ником "Антисемит", под вторым комментарием на месте картинки автора он оставил фразу: "Гнать и бить евреев колом".

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