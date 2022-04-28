Осужденный сетевой "Антисемит", оскорбивший евреев, решил обжаловать приговор

Осужденный за оскорбление евреев Донатс Гайдис решил обжаловать в Рижском окружном суде приговор.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уже сообщалось ранее, в январе этого года суд Видземского предместья Риги приговорил Гайдиса к 250 часам принудительных работ

за размещенные в интернете оскорбительные высказывания в адрес евреев.

В 2018 году Гайдис оставил оскорбительные комментарии на новостном портале vesti.lv. В частности, он писал, что за всю свою жизнь не видел евреев и "готов их убивать собственноручно".

"Убирайтесь в свои обетованные земли. Когда я приду к власти, обязательно оправлю их на обетованную землю, чтобы вместе с арабами делили пустыню", — написал в одном из комментариев осужденный.

Первый комментарий он оставил под ником "Антисемит", под вторым комментарием на месте картинки автора он оставил фразу: "Гнать и бить евреев колом".