Осуждены наркодилеры, провозившие транзитом через Латвию 5 кг смеси амфетамина и карфентанила

Пярнуский уездный суд (Эстония) приговорил во вторник в порядке договорного производства приговорил к нескольким годам лишения свободы мужчину и женщину, которые ввезли через территорию Латвии в Эстонию почти 5 килограммов наркотиков.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, напомнив, что 16 июня в Эстонию из Латвии прибыл автомобиль Volvo, в котором полиция обнаружила около 5 кг порошка, содержащего наркотические вещества. 4700 граммов порошка содержали 893 грамма амфетамина, а 246 граммов порошка содержали 0,11 грамма карфентанила и 12,3 грамма метадона. Доставленного в Эстонию вещества достаточно было — в случае продажи уличными дилерами — для наркотического опьянения более 80 000 человек, когда оно попало на улицы.

"Суд приговорил 23-летнего мужчину к шести годам, а 23-летнюю женщину к пяти с половиной годам лишения свободы. После отбытия наказания они будут высланы из страны и им будет установлен запрет на въезд в Эстонию сроком на десять лет. Возможно, этого времени достаточно, чтобы подсудимые и другие лица, столкнувшиеся с подобным искушением, сделали правильный выбор и не ассоциировали себя с преступлением, которое серьезно угрожает жизни людей и их собственному будущему", — заявила государственный обвинитель Лийза Нуут.

По ее словам, преступники используют для разбавления наркотиков любой попадающийся под руку порошок.

"Таким образом, при употреблении наркотического вещества можно незаметно для себя заодно употребить любую муку, перемолотый корм для животных, креатин, стиральный порошок или даже ядовитые вещества, чтобы у клиента создалось бы ощущение более крепкого наркотического вещества", — сказала Нуут.

"Ничто так не свидетельствует об опасности карфентанила, как тот факт, что 893 грамма чистого амфетамина могут опьянить почти 6 900 человек, но всего 0,11 грамма карфентанила достаточно, чтобы вызвать опьянение у 73 000 человек. По этой же причине мы так жестко боремся с попаданием этих веществ в сеть уличных торговцев — каждый мелкий просчет при дозировке или неправильный выбор порошка при разбавлении вещества может обернуться чьей-то смертельной дозой", — заявил гособвинитель.