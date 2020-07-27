От карабинов до револьверов: в Латвии изъято нелегальное оружие

В ходе проверки информации о лицах, которые возможно занимаются незаконным оборотом и хранением огнестрельного оружия, патронов и взрывчатки в Риге, Лиепае, Балдонском, Добельском, Яунелгавском и Даугавпилсском краях, были задержаны пять человек.

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Начаты четыре уголовных процесса. В ходе расследования и оперативных действий были задержаны мужчины 1957, 1962, 1963, 1970, 1978 годов рождения.

Проведены обыски в квартирах и частных домах, в общей сложности изъяты три пистолета два револьвера, 15 карабинов, 2094 патронов, одна ручная граната, 42 взрывчатых устройства, 508 составных частей взрывчатых устройств и четыре килограмма взрывчатых веществ.

Расследование продолжается.