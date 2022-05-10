От работы отстранен водитель трамвая, в котором зажало девочку

В Даугавпилсе от выполнения рабочих обязанностей отстранен водитель трамвая, в котором дверями оказалась зажат ребенок. Об этом сообщил заместитель председателя Даугавпилсской думы Алексей Васильев.
На данный момент этот работник предприятия моет вагоны. "Государственная полиция оценивает действия ребенка и предприятия. Проверены инструктажами, что делать в подобных ситуациях, там все в порядке. Известно, что ребенок начал быстрое движение, когда двери трамвая закрывались. Возможно, что водитель не получил сигнал на пульт, может быть, не посмотрел в зеркало", — пояснил Васильев.
Как сообщалось, 13 апреля в Даугавпилсе серьезно пострадала девочка 2012 года, которую зажало дверями трамвая и протащило по земле.
Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Начат уголовный процесс.