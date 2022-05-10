От работы отстранен водитель трамвая, в котором зажало девочку
Foto: LETA

В Даугавпилсе от выполнения рабочих обязанностей отстранен водитель трамвая, в котором дверями оказалась зажат ребенок. Об этом сообщил заместитель председателя Даугавпилсской думы Алексей Васильев.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На данный момент этот работник предприятия моет вагоны. "Государственная полиция оценивает действия ребенка и предприятия. Проверены инструктажами, что делать в подобных ситуациях, там все в порядке. Известно, что ребенок начал быстрое движение, когда двери трамвая закрывались. Возможно, что водитель не получил сигнал на пульт, может быть, не посмотрел в зеркало", — пояснил Васильев.

Как сообщалось, 13 апреля в Даугавпилсе серьезно пострадала девочка 2012 года, которую зажало дверями трамвая и протащило по земле.

Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Начат уголовный процесс.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина